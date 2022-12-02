В Майкопе мошенница брала деньги за аренду квартиры и переставала выходить на связь

Хозяйка получила предоплату и перестала отвечать на сообщения и звонки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе задержана подозреваемая мошенница. Женщина брала деньги за аренду квартиры и переставала выходить на связь.

- 38-летняя местная жительница сообщила, что в июне этого года хотела снять для себя квартиру и с этой целью откликнулась на одно из размещенных онлайн-объявлений. Арендодательница проинформировала, что сможет предоставить новой клиентке жилье через несколько дней – когда квартиру освободят прежние жильцы, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Хозяйка жилья попросила предоплату в размере 20 тысяч рублей. После того, как потерпевшая перевела ей деньги, арендодательница перестала отвечать на звонки и сообщения. Жилье она также не предоставила.

Полиции удалось задержать мошенницу. Ей оказалась 55-летняя жительница Ростова- на - Дону.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России. Теперь задержанной грозит до 5 лет лишения свободы, - добавили в ведомстве.