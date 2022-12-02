Депутаты ЗСК инициировали поправки в ФЗ

В нем приняли участие сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, избранные от региона, депутаты Законодательного Собрания и представительных органов муниципалитетов. Федеральные парламентарии подключились к обсуждению по видео-конференц-связи. В зале ЗСК присутствовали сенатор РФ Александр Трембицкий, краевые и муниципальные депутаты.

В повестку дня было включено три инициативы по корректировке федерального законодательства.

Суть первой инициативы «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» изложил первый зампред комитета по финансово-бюджетной политике Алексей Титов.

Он пояснил, что контрольно-счетные органы вправе осуществлять контроль за формированием и исполнением доходной части бюджетов. Однако такая норма прямо не установлена ни профильным федеральным законом, ни иными федеральными актами. Парламентарии предлагают устранить этот пробел. В ходе обсуждения парламентарии поддержали каждую из предложенных инициатив.

Также были рассмотрены и организационные вопросы. В частности, принято решение об утверждении сенатора РФ Александра Трембицкого на пост заместителя председателя Совета. В этой должности он сменил Владимира Бекетова, занявшего в новом созыве ЗСК место зампреда.

Кроме того, заместителями председателя Совета стали от Государственной Думы - Иван Демченко, от представительных органов городских округов - Вера Галушко, муниципальных районов – Андрей Зотов.