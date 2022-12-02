Минтранс России сообщил о работе Керченской паромной переправы

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2 декабря снова приостановили паромное сообщение через Керченский пролив. Ограничения ввели с 05:50 утра из-за усиления ветра до 17м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Минтранс России добавил, что по прогнозам, ветер сохранится до 21:00, временами ожидается дождь, волна 70-120 см. Паромная переправа функционирует исходя из погодных условий.

С начала работы Керченской переправы с ночи на 9 октября по 2 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 40 093 пассажира, 26 867 единиц автотранспорта и 3119 железнодорожных вагонов. Паромы выполнили 892 рейса.