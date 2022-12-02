Семьям мобилизованных в Геленджике помогли заменить канализацию

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Администрация Геленджика оказала семьям мобилизованных граждан помощь с ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, супруга мобилизованного местного жителя попросила помочь ей отремонтировать канализацию. Специалисты после осмотра пришли к заключению, что трубы, ведущие к дому по улице Орджоникидзе, нуждаются в замене.

Кроме того, после обращения женщин рабочие также оштукатурили фасад здания по улице Леселидзе, чтобы защитить его от попадания влаги, и отремонтировали крышу частного дома в Пшаде.

- На все обращения от семей мобилизованных, касающиеся отрасли жилищно-коммунального хозяйства, мы реагируем оперативно и всегда стараемся помогать, - отметил начальник управления ЖКХ администрации Исак Кимишкез.

В пресс-службе администрации города-курорта отметили, что с начала СВО доукомплектовали более 100 местных жителей, находящихся в зоне боевых действий. Специалисты ведомства помогли семьям мобилизованных решить 11 вопросов.

- Сообщить о той или иной проблеме члены семей мобилизованных могут по телефону горячей линии: 8 (86141) 2-09-10, - отметили в ведомстве.