В Сочи на новогодние каникулы ожидается загрузка отелей на 90%

Турпоток по прогнозам будет больше, чем в прошлом году. Фото: администрация Сочи

В Сочи через несколько недель стартует горнолыжный сезон. На новогодние каникулы ожидается загрузка отелей не менее 90%. А вот в самых популярных средствах размещения мест уже нет.

- Турпоток по прогнозам будет больше, чем в прошлом году, подготовка в горном кластере соответствующая. Все возникающие вопросы решаем совместно, работаем единым штабом, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Администрация горнолыжных курортов Сочи уже завершила все регламентные работы. Также были обновлены канатные дороги и расширены участки для катания.

На всех курортах к зимнему сезону увеличат штат сотрудников, для помощи туристам на канатных станциях привлекут волонтеров. Усилят и собственные службы безопасности.