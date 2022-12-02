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НовостиОбщество2 декабря 2022 7:05

В Сочи на новогодние каникулы ожидается загрузка отелей на 90%

В самых популярных средствах размещения – уже нет мест
Ангелина НАЗАРЧУК
Турпоток по прогнозам будет больше, чем в прошлом году. Фото: администрация Сочи

Турпоток по прогнозам будет больше, чем в прошлом году. Фото: администрация Сочи

В Сочи через несколько недель стартует горнолыжный сезон. На новогодние каникулы ожидается загрузка отелей не менее 90%. А вот в самых популярных средствах размещения мест уже нет.

- Турпоток по прогнозам будет больше, чем в прошлом году, подготовка в горном кластере соответствующая. Все возникающие вопросы решаем совместно, работаем единым штабом, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Администрация горнолыжных курортов Сочи уже завершила все регламентные работы. Также были обновлены канатные дороги и расширены участки для катания.

На всех курортах к зимнему сезону увеличат штат сотрудников, для помощи туристам на канатных станциях привлекут волонтеров. Усилят и собственные службы безопасности.