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НовостиОбщество2 декабря 2022 7:07

Имущественная поддержка самозанятым

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел заседание Совета законодателей Краснодарского края
Наталья ИЛЬИНОВА

По существу вопроса, касающегося поддержки самозанятых, также выступил Алексей Титов. Депутат отметил, что документ подготовлен по итогам рассмотрения предложения уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае.

Согласно закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» самозанятые вправе получать имущественную поддержку со стороны органов исполнительной власти как федерального, так и регионального уровней, органов местного самоуправления наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), в том же порядке и на тех же условиях.

При этом узконаправленным ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» не урегулирован порядок отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого самозанятыми гражданами.

Профильные депутаты полагают, что в законодательстве существует пробел в установлении права самозанятых на приобретение в собственность такого имущества, которое ранее им было передано в аренду, а также отсутствует порядок возмездного отчуждения им этого имущества.

В этой связи проектом предлагается распространить положения Федерального закона об отчуждении госимущества на самозанятых. Кроме того, определены условия, при которых они вправе выкупить его по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком, без проведения торгов.

Стоит отметить, что это имущество должно находиться у них в аренде непрерывно более трех лет.

Как уточнил Алексей Титов, сейчас в крае насчитывается более 267 тыс. самозанятых. По состоянию на июнь действовало 19 договоров аренды муниципального имущества.