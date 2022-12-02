Имущественная поддержка самозанятым

По существу вопроса, касающегося поддержки самозанятых, также выступил Алексей Титов. Депутат отметил, что документ подготовлен по итогам рассмотрения предложения уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае.

Согласно закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» самозанятые вправе получать имущественную поддержку со стороны органов исполнительной власти как федерального, так и регионального уровней, органов местного самоуправления наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), в том же порядке и на тех же условиях.

При этом узконаправленным ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» не урегулирован порядок отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого самозанятыми гражданами.

Профильные депутаты полагают, что в законодательстве существует пробел в установлении права самозанятых на приобретение в собственность такого имущества, которое ранее им было передано в аренду, а также отсутствует порядок возмездного отчуждения им этого имущества.

В этой связи проектом предлагается распространить положения Федерального закона об отчуждении госимущества на самозанятых. Кроме того, определены условия, при которых они вправе выкупить его по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком, без проведения торгов.

Стоит отметить, что это имущество должно находиться у них в аренде непрерывно более трех лет.

Как уточнил Алексей Титов, сейчас в крае насчитывается более 267 тыс. самозанятых. По состоянию на июнь действовало 19 договоров аренды муниципального имущества.