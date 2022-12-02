Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 декабря 2022 7:12

В Анапе мошенники берут деньги за проверку газового оборудования

Полицейские проводят проверку
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Жители Анапы пожаловались в соцсетях на мужчину, который представляется сотрудником газовой службы и убеждает жителей хутора Красный Курган и поселка Виноградного в необходимости срочного обслуживания газового оборудования. За проверку техники мошенник берет деньги. По данному факту полицейские организовали проверку.

- Полицейские установили личность и доставили в подразделение полиции местного жителя. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в ОВД по Анапе.

Правоохранители дадут правовую оценку случившемуся.