В Адыгее зарегистрировано 76 новых случаев ВИЧ с начала 2022 года

Число ВИЧ инфицированных по всему миру достигло 38 млн человек. Фото: Архив КП

В Адыгее с начала года зарегистрировано 76 новых случаев ВИЧ. В республике отмечен рост показателя заболеваемости инфекцией. Наибольшее число заражений отмечено в Майкопе, Красногвардейском, Майкопском и Гиагинском районах.

- На территории Республики Адыгея, по состоянию на 1 ноября 2022 года, общее число зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило 1479, - сообщили в пресс-службе регионального минздрава. - За 10 месяцев текущего года на вирус иммунодефицита было протестировано 76 400 жителей республики, за аналогичный период 2021 года - 67 692 человека.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», данные подготовлены ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Его традиционно отмечают 1 декабря с 1988 года. Число инфицированных по всему миру достигло 38 млн человек.