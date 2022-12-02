СберСтрахование выяснило, каким жительницы Краснодара видят счастливое будущее своих детей

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

По данным исследования СберСтрахования, почти каждая пятая жительница Краснодара учит ребенка финансовой грамотности, каждая десятая копит на недвижимость. При этом о накоплениях до рождения детей задумывались лишь 15% респонденток. Расходы на содержание ребенка до трех лет мамы в среднем оценили в 1,37 млн рублей.

Для благосостояния ребенка необходимо качественное образование, считают 53% опрошенных женщин. Также краснодарские мамы назвали в числе важнейших критериев – счастливое детство и любящие родители (53%), а также собственная недвижимость (16%). 7% опрошенных включили в список инвестиционный портфель, 6% – стартовый капитал на открытие бизнеса.

Жительницы кубанской столицы думают о будущем и уже сейчас предпринимают конкретные шаги, чтобы обеспечить благосостояние подрастающего поколения. 13% откладывают на образование, 10% – на недвижимость. Почти каждая пятая мама из Краснодара (18%) знакомит детей с основами финансовой грамотности, 4% открыли вклад на имя ребенка.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Семейные ценности – важнейшая опора общества. На Кубани уже много веков поддерживается традиционный институт семьи. Известно, что мамы Краснодара очень внимательно относятся к вопросам воспитания, создания благоприятных условий для развития и жизни своих детей. И это в очередной раз подтверждает статистика СберСтрахования».