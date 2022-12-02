В Динском районе отремонтировали водопроводные сети, изношенные на 60%

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В станице Нововеличковской и поселке Найдорф Динского района отремонтировали водопроводные сети. Из-за большой изношенности в населенных пунктах были частые перебои с водой.

- В этом году в Динском районе отремонтировали свыше четырех километров водопроводов. Их изношенность составляла более 60%, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сети в районах Кубани обновляют в рамках госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". Всего в 2022 году в регионе реконструируют более 42 артезианских скважин, построят и отремонтируют 32,8 км сетей водоснабжения и 2 км канализационных сетей.