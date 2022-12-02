Семейная пара из Геленджика отметила 50-летний юбилей совместной жизни

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Галина и Виктор Белоусенко вступили в брак 1 декабря 1972 года. Молодые люди познакомились в вычислительном центре города Кемерово, где вместе работали. За 50 лет или 18 263 дня у Галины и Виктора Белоусенко родилось пятеро детей. Сейчас у них уже восемь внуков.

От имени главы Геленджика Алексея Богодистова семью Белоусенко поздравила заместитель мэра Янина Скорикова. Она вручила Галине и Виктору цветы и приветственный адрес. Кроме того, Галина и Виктор оставили свои подписи в памятной книге городского загса.

- «Золотые» юбиляры поделились секретным ингредиентом блюда под названием счастливая и долгая семейная жизнь – это терпение. Важно в конфликтной ситуации справляться с эмоциями, а не идти у них на поводу, перетерпеть и двигаться дальше по спокойному морю семейной жизни. Причем этот рецепт касается отношений не только между супругами, но и с детьми, - отметили в пресс-службе администрации города-курорта.