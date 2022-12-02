Цифровизация на региональный лад

Законодатели рассмотрели и проект инициативы по внесению в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«В настоящее время органы госвласти и местного самоуправления активно вовлечены в процесс цифровизации и цифровой трансформации своей деятельности. И одним из следующих этапов данного процесса могут стать изменения, содержащиеся в предлагаемом документе», - констатировал Юрий Бурлачко, предваряя обсуждение.

Подробно о проекте рассказал заместитель председателя профильного комитета ЗСК Иван Тутушкин.

Проектом предлагается ввести право органов госвласти субъектов РФ реализовывать мероприятия по созданию единой информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе и для органов местного самоуправления, и обеспечению ее деятельности за счет средств региональных бюджетов.

Такой механизм существенно ускорит реализацию централизованной политики в сфере импортозамещения и информационной безопасности, построение современных дата-центров и единых платформенных решений, а также единой информационной инфраструктуры на территории регионов.

Примером может служить внедрение единой системы электронного документооборота. Централизованное ее внедрение обходится дешевле, чем за счет средств муниципальных бюджетов.

Как отметил депутат, реализация данных полномочий позволит эффективно и оптимально использовать финансовые ресурсы региональных консолидированных бюджетов.

В ходе обсуждения парламентарии поддержали каждую из предложенных инициатив.