Краснодарцы назвали желаемый размер пенсии Фото из архива КП

Жители Краснодара назвали желаемый размер пенсии. Результаты опроса озвучили эксперты платформы по поиску работы SuperJob.

Так, краснодарцы хотели бы получать 43,5 тысячи рублей. В сравнении с результатами прошлого опроса, проводимого в апреле, сумма осталась на прежнем уровне.

Среди участников исследования мужчины чаще называли желаемый размер пенсии в 47,2 тысячи рублей. Женщины же останавливались на сумме в 45,5 тысяч рублей.

В среднем по стране жители не отказались бы от пенсии в 46,6 тысячи рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жители Краснодара назвали желаемую минимальную зарплату. Работники рассчитывают на оплату труда в 38 тысяч рублей.