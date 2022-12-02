В Адыгее 32-летняя женщина может получить 2 года тюрьмы за езду в пьяном виде

Местная жительница ехала за рулем пьяным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее 32-летняя женщина может получить 2 года тюрьмы. Местная жительница ехала за рулем пьяным.

- В сентябре 2022 года ранее подвергнутая административному наказанию за отказ прохождения медосвидетельствования лица женщина, не имея права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения управляла автомобилем и была задержана на территории станицы Дондуковской сотрудниками ДПС, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее двух подростков осудят за кражу денег. Несовершеннолетние следили за мужчиной.