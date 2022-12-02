Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 8:14

В Адыгее 32-летняя женщина может получить 2 года тюрьмы за езду в пьяном виде

Ранее она отказалась от медосвидетельствования
Валерия ГОДОВНИКОВА
Местная жительница ехала за рулем пьяным

Местная жительница ехала за рулем пьяным

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее 32-летняя женщина может получить 2 года тюрьмы. Местная жительница ехала за рулем пьяным.

- В сентябре 2022 года ранее подвергнутая административному наказанию за отказ прохождения медосвидетельствования лица женщина, не имея права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения управляла автомобилем и была задержана на территории станицы Дондуковской сотрудниками ДПС, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее двух подростков осудят за кражу денег. Несовершеннолетние следили за мужчиной.