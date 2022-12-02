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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:27

Замминистра здравоохранения Адыгеи ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Запись трансляции появится на официальной странице ведомства
Валерия ГОДОВНИКОВА
В ходе онлайн-трансляции жители узнают о лекарственном обеспечении в Адыгее

В ходе онлайн-трансляции жители узнают о лекарственном обеспечении в Адыгее

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Замминистра здравоохранения Адыгеи ответит на вопросы местных жителей в прямом эфире. Республиканский ЦУР проведет прямую трансляцию с Максимом Коробко.

- Свои вопросы вы можете оставить в комментариях под постом-анонсом или на интернет- портале «Госуслуг», - рассказали в пресс-службе ЦУР Адыгеи. - Запись эфира появится на официальной странице ведомства.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в ходе онлайн-трансляции расскажут о теме лекарственного обеспечения в Адыгее, а также о приеме врачей узкой специализации.