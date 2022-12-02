Водитель и двое пассажиров ВАЗ скончались на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла накануне в Курганинском районе. Автомобиль Mercedes проезжал по трассе «Армавир - Курганинск». Предварительно, 25-летний водитель иномарки выехал на «встречку», где столкнулся с машиной ВАЗ.

В результате аварии погибли 28-летний водитель, 31-летний и 34-летний пассажиры ВАЗ. Мужчины скончались до приезда скорой помощи.

- Водитель автомобиля Mercedes и его 22-летний пассажир были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.