«День здоровья» пройдет 3 декабря в Кореновском районе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Кореновске 3 декабря пройдет акция «День здоровья». Медицинско-профилактические мероприятия пройдут в рамках Всероссийской недели поддержки физактивности среди людей с ограниченными возможностям.

- В больнице города проведут прием врачи разных специализаций. На Постах здоровья можно будет проверить состояние сердца, узнать индекс массы тела, измерить артериальное и внутриглазное давление, провести экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, УЗИ и флюорографию. На осмотр необходимо взять с собой паспорт, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме этого, местные жители смогут посетить лекции в Кореновской ЦРБ, эксперты расскажут о методах и возможностях адаптивной физической культуры.

По данным ВОЗ, инвалиды составляют около 10% населения Земли. Несмотря на глобальные успехи медицины, их число не сокращается. Поэтому важно при реабилитации людей с ограниченными возможностями применять адаптивную физкультуру.