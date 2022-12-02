Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы Фото из архива КП

Житель Краснодара лишился 12 тысяч рублей после знакомства с девушкой в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, местный житель начал общаться с девушкой с одной из социальных сетей. Новые знакомые решили встретиться – девушка пригласила мужчину к себе домой. Но позже в квартире его встретили двое незнакомцев, которые представились правоохранителями. Они потребовали от мужчины 40 тысяч рублей якобы за увод от уголовной ответственности. По их словам, мужчина мог быть причастен к незаконному сбыту наркотиков.

Выслушав сотрудников, он ушел в банк, где снял все деньги – 12 тысяч рублей – и передал мошенникам.

- Сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых злоумышленников и задержали их на одной из улиц краевого центра. Ими оказались ранее не судимые 20 и 22-летние местные жители, которые признались в содеянном. Похищенными обманным путем деньгами они распорядились по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

На подозреваемых завели уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.