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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:45

Житель Краснодара лишился 12 тысяч рублей после знакомства с девушкой в соцсетях

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы Фото из архива КП

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы Фото из архива КП

Житель Краснодара лишился 12 тысяч рублей после знакомства с девушкой в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, местный житель начал общаться с девушкой с одной из социальных сетей. Новые знакомые решили встретиться – девушка пригласила мужчину к себе домой. Но позже в квартире его встретили двое незнакомцев, которые представились правоохранителями. Они потребовали от мужчины 40 тысяч рублей якобы за увод от уголовной ответственности. По их словам, мужчина мог быть причастен к незаконному сбыту наркотиков.

Выслушав сотрудников, он ушел в банк, где снял все деньги – 12 тысяч рублей – и передал мошенникам.

- Сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых злоумышленников и задержали их на одной из улиц краевого центра. Ими оказались ранее не судимые 20 и 22-летние местные жители, которые признались в содеянном. Похищенными обманным путем деньгами они распорядились по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

На подозреваемых завели уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.