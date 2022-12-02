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НовостиЗдоровье2 декабря 2022 8:50

На Кубани за сутки выявили 72 новых случая заболевания COVID-19

Самому старшему новому пациенту 95 лет
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани за сутки выявили 72 новых случая заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 72 новых случая заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 72 новых случая заболевания COVID-19. Самому старшему новому пациенту 95 лет, сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре заболели 26 человек, в Сочи, Горячем Ключе и Лабинском районе - по 5, в Ейском и Северском - по 4. По три положительных результата получено в Геленджике и Калининском муниципалитете, по два - в Павловском, Приморско-Ахтарском и Туапсинском.

- По одному новому пациенту в Белореченском, Динском, Кавказском, Каневском, Кореновском, Курганинском, Ленинградском, Славянском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 пациента. С выздоровлением в регионе за сутки выписали 72 человека.

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.