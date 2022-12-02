Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 9:01

Горнолыжные курорты Сочи завершают подготовку к зимнему сезону

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Администрация курортов уже завершила все регламентные работы. Фото: администрация Сочи

Администрация курортов уже завершила все регламентные работы. Фото: администрация Сочи

Горнолыжные курорты Сочи завершают подготовку к зимнему сезону. Через несколько недель ожидается большой поток туристов. Администрация курортов уже завершила все регламентные работы.

- На всех курортах к зиме увеличат штат сотрудников, для помощи туристам на канатных станциях привлекут волонтеров. Разумеется, усилят и собственные службы безопасности, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, на курортах обновили канатные дороги. Также были расширены участки для катания. Администрация открыла самую высокогорную детскую лыжную школу. Как удалось узнать "КП"-Кубань", на горнолыжном курорте начали строить корпуса для персонала. Кстати, появится и медицинский центр для гостей.

Ранее сообщалось, что в Сочи на новогодние каникулы ожидается загрузка отелей на 90%. В самых популярных средствах размещения – уже нет мест.