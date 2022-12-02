Администрация курортов уже завершила все регламентные работы. Фото: администрация Сочи

Горнолыжные курорты Сочи завершают подготовку к зимнему сезону. Через несколько недель ожидается большой поток туристов. Администрация курортов уже завершила все регламентные работы.

- На всех курортах к зиме увеличат штат сотрудников, для помощи туристам на канатных станциях привлекут волонтеров. Разумеется, усилят и собственные службы безопасности, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, на курортах обновили канатные дороги. Также были расширены участки для катания. Администрация открыла самую высокогорную детскую лыжную школу. Как удалось узнать "КП"-Кубань", на горнолыжном курорте начали строить корпуса для персонала. Кстати, появится и медицинский центр для гостей.

Ранее сообщалось, что в Сочи на новогодние каникулы ожидается загрузка отелей на 90%. В самых популярных средствах размещения – уже нет мест.