Сергей Алтухов Фото: t.me/sergey_altukhov

Депутат Госдумы помог достроить дом семье мобилизованного из Новороссийска. С просьбой к Сергею Алтухову помочь завершить работы обратилась мать мобилизованного.

В семье из хутора Семигорского всего семеро детей – четверо мальчиков и три девочки. После объявления частичной мобилизации призвали младшего сына.

Сергей Алтухов поручил изучить, какие требуются материалы для достройки дома. После расчетов для завершения работ закупили цемент, пиломатериалы, штукатурку и газовый котел.

- Есть вопросы общие для всех - объемы и сроки положенных выплат, связь с ребятами, возможность передать какие-то личные вещи. А есть индивидуальные в каждом случае. И те, и другие сейчас главные на повестке дня. Мы обязаны обеспечить любую помощь семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО, - отметил Сергей Алтухов.