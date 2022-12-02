В Майкопе воспитанники детсада сходили на экскурсию в пожарную часть

Воспитанники детсада «Жемчужинка» познакомились с работой огнеборцев изнутри. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

В Майкопе юным жителям провели экскурсию в пожарную часть. Воспитанники детсада «Жемчужинка» познакомились с работой огнеборцев изнутри.

- Прививать детям культуру безопасного поведения с малых лет крайне важно, поскольку именно с детства закладывается основная копилка знаний и навыков, - рассказали в пресс-службе МЧС Адыгеи. - В доступной и занимательной форме детям рассказали о профессии пожарного – спасателя - одной из самых мужественных и нужных в мире.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», малышам показали предметы бытовой одежды спасателей, а также их инвентарь. Радостным моментом стала возможность посидеть за рулем пожарной машины. В завершение встречи ребята смогли запечатлеть этот момент на фотографии на фоне спецтехники.