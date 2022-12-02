Кубань заняла четвертое место в рейтинге регионов России по продажам новых электромобилей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кубань заняла четвертое место в рейтинге регионов России по продажам новых электромобилей. Результаты исследования приводят эксперты агентства Автостат.

Так, с января по октябрь 2022 года в регионе купили 150 электромобилей. За этот же период прошлого года в крае приобрели на 88% меньше машин.

В число лидеров вошли Москва, где куплено 785 новых электромобилей, Московская область с 241 машиной. Третьим идет Санкт-Петербург – жители приобрели 179 электрокаров.

Всего по стране с начала года купили 2090 новых электромобилей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае установили 55 зарядных станций для электромобилей. Их оборудовали в Краснодаре, Анапе, Туапсе, Новороссийске и Геленджике.