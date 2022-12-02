В сельской местности республики появятся новые новые спортивно-оздоровительные комплексы. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Физкультурный комплекс в поселке Первомайском Адыгеи достроят к маю 2023 года. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография».

- Этот вопрос держу на постоянном контроле. Решение уже принято и в соответствии с дорожной картой будет реализовано до мая 2023 года, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. -Президент страны Владимир Владимирович Путин поставил задачу по развитию спортивной инфраструктуры.

В республике уделяется большое внимание развитию сельской местности. В этом году на территории Майкопского района построили два ФОКа. В следующем году строительство еще двух оздоровительных комплексов реализуют в хуторе Северо-Восточные сады и хуторе Красная Улька.