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НовостиОбщество2 декабря 2022 9:39

В Майкопе отремонтировали улицу 2-ю Короткую

На участке заменили дорожное полотно и нанесли разметку
Валерия ГОДОВНИКОВА
Ремонт выполнен на участке дороги от улицы Железнодорожной до улицы Коммунаров. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Ремонт выполнен на участке дороги от улицы Железнодорожной до улицы Коммунаров. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе завершен ремонт улицы 2-ой Короткой. Ремонт выполнен на участке дороги Железнодорожной до Коммунаров.

- Специалисты заменили дорожное полотно, отремонтировали тротуары по обеим сторонам улицы и обустроили водоотводные каналы, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Помимо этого, оборудованы подходы к перекресткам, нанесена новая дорожная разметка и установлены новые знаки.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» -Кубань», в республиканской столице продолжается благоустройств дорожной сети. Ремонтные работы в городе проводятся с опережением графика на один год.