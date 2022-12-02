В Майкопе отремонтировали улицу 2-ю Короткую

Ремонт выполнен на участке дороги от улицы Железнодорожной до улицы Коммунаров. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе завершен ремонт улицы 2-ой Короткой. Ремонт выполнен на участке дороги Железнодорожной до Коммунаров.

- Специалисты заменили дорожное полотно, отремонтировали тротуары по обеим сторонам улицы и обустроили водоотводные каналы, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Помимо этого, оборудованы подходы к перекресткам, нанесена новая дорожная разметка и установлены новые знаки.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» -Кубань», в республиканской столице продолжается благоустройств дорожной сети. Ремонтные работы в городе проводятся с опережением графика на один год.