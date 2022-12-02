На Кубани экс-начальнику отдела ГИБДД дали пять лет тюрьмы за взятки на посту ДПС Фото из архива КП

На Кубани экс-начальнику отдела ГИБДД дали пять лет тюрьмы за взятки на посту ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Так, бывший начальник отдела ГИБДД ОМВД РФ по Успенскому району Илья Макаренко, другие сотрудники отдела и работники ОРЧ (СБ) ГУ МВД РФ по краю работали в составе преступного сообщества.

- Они систематически получали взятки в виде денег на сумму более двух млн рублей от различных лиц за непринятие мер по привлечению к ответственности по выявляемым на стационарном посту ДПС «Успенский» административным правонарушениям и уголовным преступлениям, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Преступная деятельность длилась с июня 2016 по март 2020 года.

Имущество осужденного Макаренко - участок и дом - во время расследования арестовали на сумму более 2,7 миллиона рублей.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Теперь экс-начальнику отдела ГИБДД также запрещено шесть лет занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.