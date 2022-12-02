В Сочи рабочий сорвался с крыши пятого этажа и погиб

Трагедия произошла утром 2 декабря, на улице Возрождение, 14 в Хостинском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи рабочий сорвался с крыши пятого этажа. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте до приезда скорой помощи. Трагедия произошла утром 2 декабря, на улице Возрождение, 14 в Хостинском районе.

По словам очевидцев, мужчина выполнял различные работы на крыше. Однако он ходил по кровле без страховки. Оступился и сорвался. Прибывшие полицейские и медики осмотрев мужчину констатировали его смерть.

- На месте работает следователь территориального следственного отдела СКР по краю, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили “Комсомольской правде”-Кубань” в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.