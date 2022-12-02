Реконструкция школы искусств в станице Ханской Адыгеи обойдется в 83,4 млн рублей

В Ханской идет реконструкция школы искусств 1981 года. Фото: пресс-служба минкультуры Адыгеи

В станице Ханской Адыгеи идет реконструкция школы искусств № 5. Здание отремонтируют спустя 41 год. На эти цели направили 83,4 млн рублей.

- Детская школа искусств № 5 станицы Ханской была открыта 20 августа 1981 года. В школе насчитывается четыре отделения: фортепиано, отделение народных инструментов, оркестровое отделение и отделение хорового пения. На данный момент контингент учащихся составляет 214 человек, - рассказали в пресс-службе минкультуры республики.

На данном этапе проводится обустройство фундамента, выведен каркас стен и крыши здания. Завершение работ планируется к концу декабря текущего года.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в школу уже приобретено новое оборудование. В учреждении появятся новые проекторы, компьютеры и мебель для классов и кабинетов.