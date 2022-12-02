Некоммерческим организациям Кубани направили 225 млн рублей на грантовую поддержку Фото: admkrai.krasnodar.ru

Некоммерческим организациям Кубани направили 225 млн рублей на грантовую поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, более 180 миллионов рублей уже получили 164 организации. В настоящее время подводят итоги пятого грантового конкурса. Организации-победители получат свыше 45 миллионов рублей на проекты.

Отмечается, что Кубань ежегодно становится одним из лидеров рейтинга по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. В 2022 году требования к регионам изменились.

- Центр развития гражданского общества проанализирует работу в муниципалитетах. Оценит, как соблюдают критерии, обозначенные на федеральном уровне, - отметил председатель Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.