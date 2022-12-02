Жителей Адыгеи трижды за сутки ловили с наркотиками

Всего на дорогах республики 1 декабря выявили 285 нарушений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 168 сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано пять преступлений. Задержан один подозреваемый, находившийся в федеральном розыске.

- У жителей Адыгеи три раза изымались наркотические средства.Выявлено пять нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек пострадал.

Кроме того, за этот период задержали четыре пьяных водителя. Административные протоколы составили в отношении 10 пешеходов. Всего на дорогах республики 1 декабря выявили 285 нарушений.