Окончательно решение, касающееся долгостроя, будет принято в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Сочи 21-этажный долгострой передали Фонду развития территорий. Недостроенный ЖК «Абсолют» на 224 квартиры находится на улице Островского.

Застройщик начал строительство многоэтажки еще в 2012 году. Однако спустя шесть лет его объявили банкротом по инициативе обманутых дольщиков. Об этом сообщил “Ъ”.

Арбитражный суд Краснодарского края заключил договор между ООО «Сочи-Абсолют» и ППК «Фонд развития территории». Фонду передали долгострой и участок в 1,9 тысячи квадратных метров.

Часть обманутых дольщиков получили компенсации. Общая сумма выплаченного ущерба составила 1,1 млрд рублей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, окончательно решение, касающееся долгостроя, будет принято в 2023 году. По мнению экспертов, здание могут передать городу или продать с торгов.