Окунись в сказку: в «Кантате» появились уникальные подарки к Новому году

Фото: Алёна Межекова

«Кантата» - это настоящая галерея вкусов и ароматов. Уже более 22 лет компания радует покупателей вкусным кофе и ароматным чаем, отменными десертами ручной работы от шоколатье фабрики и стильными наборами. Также в сети магазинов представлен широкий выбор стильных аксессуаров для заваривания и хранения любимых напитков.

Традиционно к Новому году «Кантата» готовит вкусные подарки, которые станут отличным презентом и детям, и взрослым. Дизайнеры бутиков заранее создают праздничные коллекции, а менеджеры в магазинах вручную собирают каждый набор.

В этом году в каждой галерее «Кантаты» покупателей ждут свыше 10 000 вариантов презентов родным и близким. Например, в новую коллекцию новогодних подарков «Щелкунчик» вошли более 50-ти сказочных наборов с чаем, кофе и десертами, собранных с заботой о ваших близких.

Уже сегодня в «Кантате» можно также приобрести тематические новогодние сувениры:

- Адвент-календари со сладкими сюрпризами на 24 дня и 7 дней

- Шкатулки и корзины

- Букеты

- Сладкие украшения для елки

- Презенты для детей

- Новогодние Сани

- Лимитированные напитки и десерты

Кстати, если вы предпочитаете индивидуальный подход к подаркам, вы можете наполнить подарочные формы по вашим предпочтениям.

А еще «Кантата» приготовила приятный сюрприз своим покупателям: 20-21 декабря и 27-28 декабря 2022 года во всех бутиках сети, а также на сайте cantata.ru будет действовать скидка от 15% на все товары.

Знакомьтесь с ассортиментом подарков в бутиках и на сайте «Кантаты».

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Дарите близким вкусную и сладкую жизнь!

ИП Карапетян Татьяна Геннадьевна, ОГРНИП 319619600027252 от 13.02.2019г