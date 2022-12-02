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НовостиОбщество2 декабря 2022 11:27

Мэрия Сочи сэкономила 6 миллионов рублей на эко-офисах

Потребление электроэнергии удалось снизить на 5%
Ангелина НАЗАРЧУК
В офисы начали закупать бумагу из вторсырья. Фото: администрация Сочи

В офисы начали закупать бумагу из вторсырья. Фото: администрация Сочи

Мэрия Сочи сэкономила 6 миллионов рублей на эко-офисах. В помещениях установили энергосберегающие светильники и сенсорные смесители. Потребление электроэнергии удалось снизить на 5%, а холодной и горячей воды - на 10%.

- Более чем на 53% снизилось использование офисной бумаги в связи с переходом на электронный документооборот, - заявил начальник управления делами Артем Оськин.

К слову, для кабинетов было закуплено 34 уничтожителя документов. Заключен контракт на сбор, транспортировку и утилизацию семи тонн макулатуры. Также в офисы начали закупать бумагу из вторсырья.