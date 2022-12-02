Мэр Геленджика рассказал о строительстве канализации

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике ведется масштабная работа по строительству новых канализационных сетей. Об этом глава города-курорта Алексей Богодистов рассказал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время селекторного совещания.

ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик» начала реализовывать третий этап проекта «Чистая бухта», которая подразумевает модернизацию канализационной сети.

Алексей Богодистов сообщил, что основные работы по замене сетей канализации ведутся в восточной части городской набережной. Об этом свидетельствуют многочисленные ямы, которые можно встретить на территории прогулочных зон.

- Перед исполнителем поставил задачу завершить работы до начала курортного сезона 2023 года. Обещают успеть. В общей сложности предполагается строительство порядка 18 километров сетей, большая их часть пройдет по набережной, написал Алексей Богодистов в своих социальных сетях.

Мэр добавил, что в следующем году также планируется построить три и отремонтировать пять канализационно-насосных станций. В работе используются исключительно современные материалы.

- Все неудобства, вызванные ремонтными работами, временны. Реализация этого проекта в итоге позволит заменить старые изношенные сети и увеличит надежность системы водоотведения на многие десятилетия, - отметил Алексей Богодистов.