На повороте он не справился с управлением и въехал в знак «Пешеходный переход» Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани полицейские устроили погоню за пьяным 20-летним водителем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Догонять нарушителя пришлось сотрудникам ДПС в Белореченске. Вечером полицейские попытались остановить для проверки документов автомобиль ВАЗ-2110. Но водитель проигнорировали требование и поехал дальше. Тогда госавтоинспекторы выдвинулись за ним.

Догоняя машину, они попытались прижать машину нарушителя к обочине. Но водитель, столкнувшись со служебным автомобилем, продолжил движение. На повороте он не справился с управлением и на большой скорости въехал в знак «Пешеходный переход».

После водитель вышел из машины и попытался уйти, но его удалось задержать. Как оказалось, за рулем автомобиля сидел 20-летний житель Адыгеи со стажем вождения около трех месяцев. Перед поездкой парень выпил, а машина, на которой он уехал, принадлежит брату.

Известно, что водителя уже лишили прав сроком на один год.

- Госавтоинспекторы составили протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.8, 12.12, 12.15, 12.27 КоАП РФ. На основании собранных полицейскими материалов суд признал водителя виновным в оставлении им в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся. Материалы по остальным инкриминируемым правонарушителю статьям КоАП РФ еще рассматриваются в суде, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.