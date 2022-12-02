Новые возможности для студентов

Развитие системы среднего специального образования и работу краевых парламентариев в этом направлении сегодня прокомментировал председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в своем телеграмм-аккаунте:

«Сегодня вступает в силу Федеральный закон о практической подготовке обучающихся.

У учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы. Здесь обучающиеся будут иметь возможность не только проходить практику, но и получить первое место работы.

Вопросу практико-ориентированного – дуального обучения с привязкой к производству нами уделяется повышенное внимание. Эта тема не раз становилась центральной на наших планерных совещаниях. Она открывает студентам новые возможности. Данный подход в подготовке кадров уже закреплен в краевом законе об образовании.

В соответствии с ним данный опыт опробован в 52 техникумах края, создано 118 учебно-производственных подразделений. В ближайшее время в Анапе и Ладожской в рамках программы «Профессионалитет» откроем аналогичные учебно-производственные комплексы.

Безусловно, это ожидаемое решение для дальнейшего движения вперед всей системы среднего профессионального образования страны.»