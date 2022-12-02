Продукцию из Узбекистана планируют продавать на «Ярмарке вкуса» в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Продукцию из Узбекистана планируют продавать на «Ярмарке вкуса» в Краснодаре. Наращивание торгово-экономических связей обсудили на встрече с генконсулом республики в Ростове-на-Дону Бурханом Аликуловым и консулом генконсульства государства в ЮФО и СКФО Хужабахлилом Асамовым.

Сейчас Кубань рассматривает возможность продажи текстиля и овощей из Узбекистана в краевом центре.

- Регион нацелен на дальнейшее развитие партнерских отношений и укрепление торгово-экономического сотрудничества. Нам интересна продукция, которой исторически славится республика, например, текстиль, - сказал руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев.

Кроме того, участники встречи рассмотрели возможность приема делегации Узбекистана в краевом Центре поддержки экспорта.

- Узбекский рынок - целевой для региона. С начала года при содействии Центра в Узбекистане провели три крупных международных мероприятия - бизнес-миссию и две выставки, посвященные пищевой и упаковочной промышленности, - отметил директор Центра Роман Воротников.

Отмечается, что товарооборот между Краснодарским краем и Узбекистаном в 2021 году составил более 100 миллионов долларов. Экспорт достиг 55 миллионов долларов, а импорт - 45,2 миллиона долларов.