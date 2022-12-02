Начало акции - в 17:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гражданская акция пройдет в Краснодаре в День Неизвестного Солдата. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Акция «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» состоится 3 декабря в 17:00 на площади Памяти Героев. Мероприятие начнут актеры с театрализованного пролога. В советской военной форме они покажут неизвестных солдат. Позже в память о воинах пройдет минута молчания и возложение цветов.

В этот день в Выставочном зале боевой славы с 10:00 до 11:00 проведут урок мужества и экскурсию об истории даты. Здесь же с 1 по 4 декабря с 10:00 до 17:00 для гостей и жителей краевого центра проводят тематические экскурсии.

- Все мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата, будут проходить под единым хештегом — #КубаньДеньНеизвестногоСолдата, - уточнили в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что краснодарцев приглашают на бесплатную экскурсию по Всесвятскому кладбищу в День Неизвестного Солдата. Жители 3 декабря посетят безымянные захоронения и возложат цветы.