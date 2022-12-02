В Сочи погиб 82-летний водитель ВАЗ после ДТП с грузовиком

82-летний водитель допустил столкновение с транспортным средством «ГАЗ 3010 GA»

В Сочи на трассе А-147 произошла авария. ДТП случилось на 134-м километре около 07:10. Пенсионер за рулем ВАЗ при выезде на главную дорогу не уступил грузовику.

- 82-летний водитель допустил столкновение с транспортным средством ГАЗ 3010 GA под управлением 31-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

В результате ДТП водителю и пассажиру ВАЗ была оказана медицинская помощь. Как удалось узнать "КП" - Кубань", 82-летний мужчин скончался в карете скорой медицинской помощи.