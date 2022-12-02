В центре проходят реабилитацию дети с расстройствами аутического спектра и неврологическими заболеваниями Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Филиал инклюзивного центра раннего развития «Росток надежды» открыли в Краснодаре. Учреждение посетила вице-губернатор края Анна Минькова.

Центр развития, расположенный на улице Северной, 11, получил медицинскую лицензию. Специалисты проводят здесь реабилитацию детей с расстройствами аутического спектра и неврологическими заболеваниями.

Для ребят оборудовали сенсорно-динамический зал, кабинеты психолога, дефектолога и логопеда, помещения для лечебной физкультуры, арт- и АВА-терапии, массажный кабинет с аппаратно-компьютерным комплексом биоакустической коррекции и аппаратом Томатис.

Кроме детей, в центре также проводят встречи с психологами для их родителей.

- Здесь к каждому малышу свой подход, программа подбирается индивидуально под него. Организована психолого-педагогическая, медицинская и аппаратная коррекция для деток от нескольких месяцев до 18 лет, - отметила замглавы региона.

В 2017 году инклюзивный центр раннего развития «Росток надежды» открыли в Славянске-на-Кубани. Позже филиал начал работу в Кропоткине.