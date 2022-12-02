В Адыгее пенсионерка лишилась 90 тысяч рублей за спасение дочери от фейкового ДТП

Незнакомцы позвонили и дали возможность 73-летней местной жительнице спасти дочь от фейкового ДТП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Адыгее пенсионерка лишилась 90 тысяч рублей из-за мошенников. Незнакомцы позвонили и дали возможность 73-летней местной жительнице спасти дочь от фейкового ДТП.

- Пенсионерка рассказала, что ей позвонили неизвестные и потребовали денежные средства за принятие решения об уводе последней от уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Они настаивали на том, что с принятием решения ни в коем случае нельзя медлить, поскольку, якобы, такая «услуга» возможна только на этапе оформления на самом деле мнимой аварии.

В надежде спасти дочь женщина передала посреднику 90 тысяч рублей. Сотрудники полиции оперативно установили личность курьера и раздали ориентировки.

На территории Краснодарского края им удалось задержать звонящего. Им оказался 39-летний житель Ростова-на-Дону. В его машине обнаружили мобильные телефоны, а также несколько сим-карт.