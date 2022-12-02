Студенты и преподаватели Адыгеи подключились к «Эстафете добрых дел»

В Адыгее 1 декабря стартовала «Эстафета добрых дел». Фото: пресс-служба «Молодой гвардии» Адыгеи

В Адыгее 1 декабря стартовала «Эстафета добрых дел». В рамках акции добровольцы собирают гуманитарную помощь переселенцам из Херсонской области. К ней присоединились и студенты с преподавателями Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа.

- Очень отрадно, что наши студенты понимают всю серьезность сложившейся в настоящее время ситуации и включились в сбор гуманитарной помощи. Многие из ребят присоединились к работе Волонтерского центра и активно помогают в формировании продуктовых наборов», - рассказала депутат Майкопа Зинаида Багова.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее сшили 100 спальных мешков для участников спецоперации. В пошиве участвовало около 30 студентов и преподавателей.