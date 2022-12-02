В Краснодаре достроили специализированную BMX-трассу Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре достроили специализированную BMX-трассу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новая трасса протяженностью 370 метров находится на улице Обрывной. На первом этапе строительства здесь подготовили дорожки с тремя виражами, забор для ограждения территории, освещение, стартовую рампу, мужские и женские раздевалки, тренерскую, душевые.

Для воспитанников спортшколы № 4 2 декабря здесь провели открытую тренировку. Глава города посетил трассу и пообщался с тренерами и учениками.

- Объект очень долгожданный для воспитанников спортшколы № 4. Прежнюю трассу тренеры отсыпали буквально вручную. Поэтому это большой шаг вперед и для спортшколы, и для Краснодара, - отметил Евгений Наумов. - По сути, завершен только первый, но самый важный этап строительства. Впереди предстоит немало работы, чтобы в перспективе проводить здесь соревнования по BMX самого высокого уровня.