В Майкопе ярмарки выходного дня заработают 3 и 4 декабря

В Майкопе в выходные дни ярмарки заработают на двух точках Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе в выходные дни ярмарки заработают на двух точках. 3 и 4 декабря жители смогут приобрести местную продукцию по сниженной стоимости.

- Жители и гости республиканской столицы смогут приобрести мясную, молочную, плодоовощную продукцию, кондитерские изделия, промышленные товары и многое другое по сниженным ценам, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

В субботу, 3 декабря, торговые ряды будут ждать посетителей по улице Советской (между ул. Победы и пер. Красноармейским) и по улице Димитрова (от Чкалова до Юннатов).

В воскресенье, 4 декабря , ярмарка будет организована по улице Советской. Торговые ряды будут открыты для посетителей с 7 до 14 часов.