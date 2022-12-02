В Сочи при падении с крыши пятиэтажного дома погиб 17-летний сын рабочего

Проводится проверка Фото из архива КП

В Сочи при падении с крыши пятиэтажного дома погиб сын рабочего. Прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

По предварительной информации, рабочий перекрывал кровлю многоэтажки и взял помощником своего сына. Но во время надевания страховочного троса парень поскользнулся и упал с крыши.

При падении он получил травмы, от которых скончался. Как сообщают местные жители, погибшему парню было 17 лет.

- В ходе проверки прокуратурой края будет дана оценка исполнения требований законодательства в части обеспечения безопасности при проведении указанных работ, а также должностным лицам подрядной организации, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. - По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.