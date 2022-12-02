Сочи готовится принять почти 200 тысяч туристов в новогодние праздники Фото: Татьяна РАСЮК

Сочи готовится принять почти 200 тысяч туристов в новогодние праздники. Подготовку к зимнему сезону на курорте обсудили на рабочем совещании под председательством мэра Алексея Копайгородского.

Так, в горном кластере Сочи будут работать около 150 средств размещения. А в первую декаду 2023 года город примет почти 200 тысяч гостей. Уточняется, что каждый третий турист посетит горнолыжные курорты.

В зимний сезон в Сочи будут работать почти 400 специалистов ресурсоснабжающих организаций и более 100 единиц спецтехники. Кроме того, организованы аварийные бригады. Безопасность в горном кластере обеспечат более 300 правоохранителей, казаков и добровольных народных дружин.

А для удобства количество автобусов в направлении Красной Поляны увеличили до 67 машин. Также запланирована работа восьми пар электропоездов.

- Под особым контролем - организация транспортной логистики, обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности объектов санаторно-курортного комплекса, - отметил Алексей Копайгородский.