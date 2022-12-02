В Новороссийске оцифруют кладбища Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Новороссийске оцифруют кладбища. Людские захоронения отразят в виртуальном пространстве. Желающие по фамилии, имени и отчеству умершего смогут найти нужный участок. Также посмотреть его состояние по размещенным фотографиям.

- База по учету захоронений позволит поставить под контроль каждую могилу. Это исключит возможность наживы на бесконтрольных захоронениях. А это одна из первоочередных задач, которую преследует реформа рынка ритуальных услуг, - сообщила заместитель главы муниципального образования Новороссийска.

Уточняется, что вся информация будет в открытом доступе. А ритуальные услуги можно будет заказать онлайн.