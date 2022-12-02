В Краснодаре до конца декабря отремонтируют улицу Александровскую

В Краснодаре отремонтируют дорогу на улице Александровской. Фото: krd.ru

В Краснодаре отремонтируют улицу Александровскую. Работы начнутся 3 декабря. Сейчас специалисты обустраивают строительную площадку и устанавливают временные дорожные знаки.

- В порядок приведут около 1 километра участка на улице Александровской от Букетной до Константиновской. Деньги на выполнение работ выделили из регионального бюджета в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Планируется, что работы завершатся до конца декабря. Для их проведения будет ограничено движение транспорта по одной из полос поочередно на улице Александровской от Константиновской до Елисейской. Вторая полоса останется проезжей с реверсивным движением.

На участке заменят основания проезжей части дороги, также переделают инженерные коммуникации.