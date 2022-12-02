Вениамин Кондратьев принял участие в открытии академии художественной гимнастики. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани поучаствовал в открытии академии художественной гимнастики в Сириусе. Работу центра уже проверили международным турниром «Небесная грация».

- Академия станет яркой звездой среди всего Южного федерального округа. Она позволит воспитывать достойное поколение спортсменов, которые будут творить будущее России. В этих стенах мы увидим продолжение чемпионских традиций, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточнятся, что центр построен в рамках программы «Газпром-детям». Он будет доступен для детей из разных регионов.