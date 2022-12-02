В поселке Знаменском строят газопровод. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Под Краснодаром начали строить газопровод. Работы проходят в поселке Знаменском. Благодаря ним 300 домов подключат к центральному газоснабжению.

- Трубопровод проведут в северо-восточной части поселка в границах улиц Березовая, Ясеневая, Заповедная, Цигейковая. Будет проложено более 4,5 километров газопровода. Это сети низкого давления и 100-метровый участок высокого давления. Также построят газораспределительный пункт, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Планируется, что работы полностью завершат до конца года. Строительство ведут в рамках региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края».